約1カ月後に迫るサッカーワールドカップ。フランスでは中村敬斗選手が驚異の1試合4ゴール、一方、三笘薫選手は負傷交代と心配なニュースが入ってきた。日本代表のメンバー発表が5日後に迫る中、スタッド・ランスの中村は、1点ビハインドで迎えた前半39分、ペナルティーエリア内でドリブルを仕掛けると、相手2人の間を打ち抜くスーパーゴール。これで同点に追いついた。さらに後半、スルーパスを受けると、ここもわずかな隙をついて