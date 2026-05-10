タレントの上沼恵美子が１０日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。この日のゲストだった石田純一に?熱烈エール?を送った。上沼は石田と久々の共演のようで、番組冒頭「石田純一さん、お久しぶりでございます。全然一緒やからよかったわ〜」と声をかけ、「石田さん、いろんなバッシング受けて大変でございましたよ。そやけど、若いね」とおべんちゃら。石田が笑顔を見せると、上沼は「どんどん出てくださいね