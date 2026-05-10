女子プロレス「センダイガールズ（仙女）」１０日の新木場大会で、ワールドジュニア王者の暁千華（２０＝マーベラス）が挑戦者のＹＵＮＡ（２２）を下しＶ２に成功した。暁は今年１月の仙台大会でＹＵＮＡを破り王座初戴冠。スパイク・ニシムラからの初防衛戦（４月、後楽園）に勝利し、この日リマッチを受けて立った。互いの意地が交錯する攻防の中、暁はＹＵＮＡの腕固めでもん絶。さらにはスリングブレイド、ＧＯＳＴＲ