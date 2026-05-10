ファミリーレストラン・ココスで開催中の「クッキー＆クリームフェア」。今回は、そのなかから「クッキー＆クリームクレープ」と「ミニ！クッキー＆クリームパフェ」の2品を試してきました！まずは、「クッキー＆クリームクレープ」から。クレープの上に、クッキー＆クリームアイス、ガトーショコラ、チョコたまボーロ、ココアビスケットチップがのっています。「あれっ？クッキーもあったはず……」とメニュー表を見直す