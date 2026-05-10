Tシャツは楽ちんだけれど、大人にはカジュアルすぎると思うことも。カジュアルな中にも女性らしさのあるデザインなら、上品に仕上げたい大人コーデにもなじむはず。そこで今回は、レースやフリルがあしらわれたTシャツを【ZARA（ザラ）】からピックアップしました。 繊細なレースで装いに華やかなアクセントを 【ZARA】「レースコンビＴシャツ」＜エクリュ＞ \3,590（税込・セール価格）