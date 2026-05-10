義実家の集まりで続く性差別とも思えるような古い役割分担に違和感を抱いた女性。ある行動をきっかけに思わぬ嘲笑を受けますが、勇気を出した一言で場の空気が一変！ 変化を生んだ瞬間とは？ 今回は筆者の知人から聞いた、スカッとするエピソードをご紹介します。 性差別のある義実家 それまで義実家の集まりでは、男性は座って談笑し、女性は家事に追われて台所と座敷を往復するのが暗黙のルールとなっていまし