スリコのセルフネイル、ちゅるん感がここまで進化！【3COINS（スリーコインズ）】から、本格セルフジェルネイルシリーズ「Elune」が登場しました。これまでのペンタイプとは異なる、ボトルタイプの新シリーズ。今回は、肌なじみのよいカラーが揃う「スキンマグジェル」と、ハートやビー玉風のデザインが楽しめる「2WAYマグネットスティック」を実際に試してみました。 ペン型からボトル型へ