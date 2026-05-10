子どもに魂は宿っていないから堕ろして──。交際相手の母親からそんな言葉を投げかけられたという相談が、弁護士ドットコムに寄せられています。相談者によると、妊娠がわかった際、彼氏の母親から中絶を求められたほか、「やせろ」「こんなこともできないのか」といった暴言を繰り返し受けたといいます。しかも、こうした発言は、彼氏やその父親の前でもされていたといいます。パートナーの家族から受けるこうした言動について、