◆パ・リーグソフトバンク８―３ロッテ（１０日・みずほＰａｙＰａｙ）ロッテは３カード連続の負け越しで、借金は今季ワーストタイの７となった。先発したドラフト２位・毛利海大（明大）は４回１／３、９０球を投げて５安打１四球、５奪三振、５失点で２敗目を喫した。福岡・田川市出身で、福岡大大濠に進んだ左腕はプロ入り後初めてみずほペイペイＤで登板したが、３日の西武戦（ＺＯＺＯ）以来となる３勝目はならなかった