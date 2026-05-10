FC東京が長倉幹樹の劇的ゴールで勝利J1百年構想リーグは5月10日に第16節を各地で行い、味の素スタジアムでは2位のFC東京と5位の東京ヴェルディの東京ダービーが行われた。直近の5試合はともに4勝1敗という両チームの激突は、前半に両チームのキャプテンがゴールを決め合う。そして後半AT6分に途中出場したFW長倉幹樹が決勝ゴールを決め、FC東京が2−1で勝利した。FC東京は5度目のワールドカップ（W杯）メンバー入りを目指すDF