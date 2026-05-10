◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）巨人が中日に逆転勝ちし、今季初の４連敗と今季ワーストの借金２を回避した。序盤から２度リードを奪いながら逆転される苦しい展開だったが、６回に浦田俊輔内野手が逆転２点三塁打。シーソーゲームを勝ちきり、１日で勝率５割に復帰した。序盤は嫌な展開で推移した。２回に平山が先制打を放つも、今季初先発の森田が３回にカリステに同点ソロを被弾。４回に