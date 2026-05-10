◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―９巨人（１０日・バンテリンドーム）中日は救援陣が崩れて、競り負けた。チームの連勝は２でストップ。広島が勝利したため、再び最下位に後退した。序盤から追う展開。打線はカリステの１号ソロと鵜飼の２号２ランなどで必死に食らいついた。３―３の５回に１死二、三塁とチャンスを広げて、先発・森田をマウンドから引きずりおろすと、細川が２番手・船迫から中犠飛を放ち、勝ち越しに成功した