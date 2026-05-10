◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（１０日・バンテリンドーム）「８番・遊撃」で先発出場した巨人の浦田俊輔内野手が、４打数３安打でプロ最多４打点の大暴れを見せた。ダメ押しの一打を放った。３点リードの９回２死二、三塁で外角１４７キロ直球を左中間へ。２者を生還させ、今季２度目の猛打賞となった。３―４の６回２死二、三塁では右中間へ逆転三塁打。６試合ぶりのスタメン抜てきに満点回答だ。