◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・山川穂高内野手が７回に２試合連続となる９号３ランを放った。５―２の２死二、三塁、１ボールからの２球目のスライダーを捉えた。１３８メートルの大飛球は左中間スタンドに着弾。リードを６点に拡大するダメ押し弾となった。「打ったのはカーブ。完璧なバッティングができました。終盤に大きい追加点と、きょうは母の日で母ちゃんの誕生日