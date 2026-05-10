◇プロ野球セ・リーグ 巨人 9-4 中日(10日、バンテリンドーム)ここまで3連敗としていた巨人。打線の奮起もあり連敗を止め、同一カード3連敗も阻止しました。この日の先発は今季初登板を迎えた森田駿哉投手。初回からヒットを浴びる中、粘投を見せます。これを援護したい巨人打線は2回に先制。先頭のダルベック選手がヒットで出塁すると、2アウトまで追い込まれるも、平山功太選手が先制タイムリーを放ちました。それでも試合はシー