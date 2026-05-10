歌手の華原朋美（51）が10日、自身のインスタグラムを更新。息子（6）との2ショットを公開した。【写真】「とーっても幸せそう」6歳息子との“お出かけ2ショット”を披露した華原朋美「ここ最近、ずっと家族で色んなとこへ遊びに行ってます」とうれしそうに明かした華原は、息子との“お出かけショット”を9枚アップ。「こどもの日に急遽、お部屋に温泉付きホテルに行ったり、お食事も最高でした」「サファリパークでは車を