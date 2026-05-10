■『RIZIN.53』（10日／神戸・GLION ARENA KOBE）第3試合5分3ラウンド／62キロ【インタビュー動画】ジョリー“ブラックモード”で2連勝篠塚辰樹へたどり着くため平本丈との対戦も◯ジョリーX児玉兼慎1ラウンド1分11秒アームバー2戦連続で必殺技のアームバーで一本勝ちを収めたジョリーが試合後インタビューで、MMAファイターとしての成長の実感、そして対戦を要求した篠塚辰樹に向けた意欲を語った。――試合を終えた率