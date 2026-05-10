俳優の鶴見辰吾（61）が10日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。大好きだというバラエティー番組を明かす場面があった。鶴見はこの日、親友だという俳優の北村有起哉とそろって登場。MCの俳優・満島真之介、「EXIT」兼近大樹と合流すると、「この番組、毎週日曜日見てて」と番組のファンであると打ち明けた。さらに「2人が凄くいいから、出たい、出たいって」と逆