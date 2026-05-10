5月10日、Kアリーナ横浜で開催された『Kstyle PARTY 2026』にチャン・ハヌムが出演。清涼感たっぷりのステージで会場を盛り上げた。【映像】スタイル抜群！美しすぎるビジュアルが話題のハヌムチャン・ハヌムは、ALPHA DRIVE ONEが誕生したサバイバルオーディション『BOYS II PLANET』に出演し、圧倒的ビジュアルとスキルで人気を集めたソロアーティスト。4月に2nd EP『DAYDREAM』をリリースし、今月末には東京でファンミーテ