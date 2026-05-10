昨季は2位でシーズンを終えたリーグ1のマルセイユだが、今季は一転して不調のシーズンに。32試合を終えて勝ち点53のリーグ7位。首位パリ・サンジェルマンとは17の勝ち点差がある。『Daily mail』によると、マルセイユはこの状況を打破すべく、クラブのトレーニング施設で合宿を行ったようだ。しかし、合宿4日目にピエール・エメリク・オーバメヤンが10人ほどのチームメイトを率いてパーティを実施。SDの代理として、トレーニング施