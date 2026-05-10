プレミアリーグ第36節マンチェスター・シティ対ブレントフォードの一戦は3-0でシティの勝利に終わった。前半はシティが攻め込むも、得点が奪えず0-0でハーフタイムに。後半序盤も同様の流れだったが、60分にジェレミー・ドクが得意な形からゴールを挙げて先制。75分、後半アディショナルタイムにも得点が決まり、終わってみれば3-0の快勝に。シティは勝ち点3を積み上げ、74ポイント。首位アーセナルとの勝ち点差を「2」まで縮めた