プレミアリーグ第36節で、ウェストハムと激突する首位アーセナル。2位マンチェスター・シティがブレントフォード戦で快勝を収めたことを考えると、必ず勝たなければいけない試合だ。アーセナルはプレミアリーグ首位、そしてUEFAチャンピオンズリーグでは20年ぶりに決勝進出を果たし、2冠を射程に収めている。4月は疲労とプレッシャーに押しつぶされそうにも見えたアーセナルだが、この最終盤で再び息を吹き返したように好調なパフ