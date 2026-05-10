張本は中国のエース相手に金星を奪えるか(C)Getty Images卓球世界選手権団体戦（ロンドン）の準決勝が現地時間5月9日に行われ、男子では日本がチャイニーズ・タイペイを3-0下し、決勝進出を決めた。日本男子にとって10年ぶりとなる決勝の戦いは、金メダルを懸け中国と対戦する。【動画】再び会場が凍り付いた…新女王・張本美和が誕生！中国の蒯曼を下した決定的瞬間の映像日本はグループリーグに続き、チャイニーズ・タ