◆パ・リーグ西武６―１楽天（１０日・ベルーナドーム）西武が今季初の４連勝。今季初の同一カード３連勝を成し遂げ、貯金を３に増やした。この日は「母の日」。鮮やかなピンク色の「母の日バット」を用いた２人の打者が５打点を全てをたたき出し、「母の日効果」で試合のペースを握った。タイラー・ネビン内野手（２８）は初回２死一塁、右翼フェンス直撃の先制二塁打を放つと、３回先頭では左越えに４号ソロをたたき込む