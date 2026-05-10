◆パ・リーグ西武６―１楽天（１０日・ベルーナドーム）楽天は西武３タテを喫し４連敗となった。この日は母の日。第１打席では、野手スタメン９人のうち４人がピンクのバットを使用していた。バット以外にも各選手がスパイクやリストバンドにピンクをあしらい母への感謝を表現していた。今季３勝目を懸けて先発した楽天の滝中瞭太投手は１回２／３を投げ３安打２失点で、今季自己ワーストとなる２回途中での降板となった。