女優の吉瀬美智子（51）が10日、自身のインスタグラムを更新し、9歳次女の「独特なワードセンス」の書道作品を公開した。「次女9歳、初めての書道教室にて」と書き出し、伸び伸びとした文字で「母の日」「カレーうどん」「だいすきママ母」などと書かれた4点の作品を披露。「どうやらお腹が空いていたみたい独特なワードセンス、ビャンビャン最高」と楽しそうにつづり、「Happy Mother's Day」と付け加えた。最も複雑