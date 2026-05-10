◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）ＤｅＮＡは打線が６安打とふるわず完封負け。同一カード３連勝を逃し、勝率５割に逆戻り。４位に転落した。先発の石田裕太郎投手は、初回に３者連続三振を奪うなど４回まで無安打投球。しかし、５回に先頭の木浪に初安打を許すと、１死一、三塁から投手の才木にスリーバントスクイズを決められ失点。６回には４番・佐藤にソロ本塁打を許し、６回９６球、３安打２失