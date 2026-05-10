アイドルグループ「＝LOVE」は10日、グループの公式SNSを更新。メンバーの諸橋沙夏（29）が体調不良のため同日のライブを欠席すると伝えた。「本日5/10(日)開催の＝LOVE 20thシングル発売記念 ペシャルライブ＠大阪公演につきまして、諸橋沙夏が体調不良の為お休みとさせていただきます」と報告。「直前の発表となり、楽しみにされていたお客様には大変ご迷惑をお掛け致します事お詫び申し上げますご了承の程何卒宜しくお願