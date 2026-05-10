◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神が母の日６連勝で連敗を「２」で止めた。先発の才木は７回３安打無失点で今季４勝目。今季３度目の２ケタ１０奪三振と持ち味を発揮し、５回には自身のセーフティースクイズで先制した。８回は岩崎、９回はドリスが相手打線を封じて試合を締めた。攻撃陣は１点リードの６回１死。佐藤が石田裕のシンカーを豪快に振り抜き、左中間席に放り込んだ。新人時代から