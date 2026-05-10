◇パ・リーグロッテ―ソフトバンク（2026年5月10日みずほPayPayドーム）ロッテのドラフト2位左腕・毛利海大投手が初めて地元・福岡で先発したが、4回1/3を投げて5安打5失点と振るわず、プロ3勝目はならなかった。初回は先頭の周東、続く近藤を連続三振に仕留めて3者凡退と上々の立ち上がり。2回に井上の特大2ランで先制点を援護してもらったが、3回1死から庄司に中前打を浴びると、周到に右中間への適時三塁打を浴びた。