◇ファーム・リーグ阪神4―4ソフトバンク（2026年5月10日姫路）阪神2軍はソフトバンクと4-4で引き分けた。4点劣勢の8回に打線が4得点で反撃。守りでは4失策と課題も出た。以下は平田勝男2軍監督（66）の一問一答。――終盤、追いついたという展開「よく追いついた。追い越せなかったけど、まあそこはまだまだね、いろんな経験していかなきゃいけないんだろうけど。見事じゃない？見事に追いついたっていうか。井坪から、