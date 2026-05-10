【モデルプレス＝2026/05/10】女優の吉瀬美智子が5月10日、自身のInstagramを更新。次女の書道作品を公開した。【写真】50歳ベストマザー賞受賞女優「ママへの愛が溢れてる」9歳次女の書道作品◆吉瀬美智子、次女の書道作品公開吉瀬は「次女9歳、初めての書道教室にて」とコメントし、作品を投稿。「母の日」「カレーうどん」、中国で最も画数が多いとされている複雑な形の「ビャン」という漢字が書かれている3枚に加えて、「だい