【モデルプレス＝2026/05/10】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が5月9日、自身のInstagramを更新。ベアトップを身に着けたショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】「今日好き」出身美女「破壊力すごすぎ」美ウエストのぞくベアトップ姿◆雨宮未苺、ベアトップ姿で美ウエスト際立つ雨宮は「キャンプ行ってきた いいGWになりました」とつづり、キャン