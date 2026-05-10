香川ファイブアローズ プロバスケットボールB3・プレーオフ準決勝の第2戦。香川ファイブアローズは10日、あなぶきアリーナ香川で新潟アルビレックスBBと対戦し、75対80で敗れました。 これで対戦成績が1勝1敗となり、決勝進出の行方は11日の第3戦の結果次第となりました。