初夏の陽ざしが心地よい季節にぴったりな、とっておきのパンケーキが「ザ ストリングス 表参道」に登場♡1階「Cafe & Dining ZelkovA（カフェ&ダイニング ゼルコヴァ）」では、2026年5月26日（火）から7月6日（月）までの期間限定で『はちみつレモンパンケーキ』を提供します。ミツバチやフラワーガーデンをイメージした華やかな一皿は、爽やかな味わいとフォトジェニックなビジュアル