◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 3-0 DeNA(10日、甲子園球場)DeNAは阪神に敗れ、同一カード3連勝を逃しました。先発・石田裕太郎投手は序盤3回をパーフェクトピッチング。初回と3回はそれぞれ3者連続三振を奪うなど、素晴らしい立ち上がりを見せました。しかし5回に下位打線から連打を浴び1アウト1、3塁のピンチに。ここで阪神先発・才木浩人投手にセーフティースクイズを決められ先制を許します。6回には佐藤輝明選手に左中間へリーグ