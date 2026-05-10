◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 3-0 DeNA(10日、甲子園球場)阪神がDeNAを下し、連敗を2で止めました。カード2連敗&対DeNA4連敗で迎えたこの試合は、先発・才木浩人投手が好投。毎回の奪三振を記録し、初回のピンチ以降はDeNA打線に2塁すら踏ませませんでした。一方の打線はDeNA先発・石田裕太郎投手から序盤3回をパーフェクトに封じられ、初回と3回はそれぞれ3者連続三振を奪われます。それでも5回、下位打線の連打から1アウト1、