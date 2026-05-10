3歳マイル王決定戦「第31回NHKマイルC（G1）」は10日、東京競馬場で行われ、ロデオドライブ（牡＝辻）が差し切ってG1初制覇を飾った。勝ったロデオドライブは父サートゥルナーリア、母ビバリーヒルズ（母の父スニッツェル）の血統で通算4戦3勝。勝ちタイムは1分31秒5だった。キャリア4走目での優勝は最少タイ。過去に12年カレンブラックヒル、21年シュネルマイスターの2頭が4走目でこのレースを制している。なお、アスクイキ