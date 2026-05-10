ヤクルト戦に先発し、2回無失点と好投した広島・赤木＝マツダ広島は2回を投げた赤木を皮切りに、7投手の無失点リレー。2番手の塹江が2季ぶりの勝利を挙げた。二俣は二回に先制犠飛、四回に適時打をマークし、七回は坂倉らが適時打。ヤクルトは3安打と抑え込まれ、連勝が3で止まった。