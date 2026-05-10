念願のマイホームを購入して5年。会社員のAさんは、趣味のキャンプ道具を収納するため、庭の空きスペースに少し大きめのコンテナ倉庫を設置しました。台風などで飛ばされないよう、コンクリートで基礎を打ちボルトで固定します。「これで大切な道具も安心だ」と自分だけの秘密基地のような空間に満足していました。【写真】和室をフローリングにしただけで固定資産税が上がる？ところが数年後、自治体による固定資産税の巡回調査が