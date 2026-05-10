広西壮（チワン）族自治区の柳州タニシ麺は近年、その独特な風味を武器に高い人気を集め続けている。なかでも、タニシ麺に欠かせないのが、発酵させた独特な酸味と匂いが特徴的な酸笋（塩漬け筍）で、「タニシ麺の魂」とさえ言われている。そのため、酸笋の匂いを嗅ぐことで、その発酵の度合いや品質を判断する「嗅ぎ師」という特色ある職業もまた柳州市で誕生した。「嗅ぎ師」として働く柳州市の李任さん（39）は、「匂いを嗅ぐだ