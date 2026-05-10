お笑いコンビ・シソンヌのじろうさんは5月10日、自身のInstagramを更新。推しのタオルを掲げる中年ファンの姿を披露しました。【写真】シソンヌ・じろう、「寄りの顔は狂人」「寄りの顔は狂人」じろうさんは「LIFE！ ON STAGE 2日目。ラストコントで竹脇みつるタオルを掲げる中年ファン。寄りの顔は狂人。みつるは見てくれてるはず」とつづり、2枚の写真を投稿。誰もいない大規模な会場で、「T.MITSURU」とプリントされたタオルを