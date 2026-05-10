自身にとって“8台目のメルセデス” 歴代で「一番カッコいい」とご満悦元K-1世界王者でタレントの魔裟斗さんが2026年4月27日に公式YouTubeを更新し、超高級外車を納車する様子を公開しました。「前、ツーリング帰りでここ寄ったのよ、バイクで。ちょっと見たら欲しくなっちゃった」と、メルセデス・ベンツの正規ディーラー「AMG TOKYO Setagaya」（東京都世田谷区）に登場した魔裟斗さん。【動画】「魔裟斗」が“気付いたら買っ