5月1日の楽天戦でも右膝に…4試合欠場も■ソフトバンク ー ロッテ（10日・PayPayドーム）ソフトバンクの柳田悠岐外野手が10日のロッテ戦で右膝に死球を受け、途中交代した。7回1死二塁で迎えた第4打席で益田直也投手のボールが直撃し、打席内でしばらく動くことができず。なんとか一塁まで歩いたが、トレーナーがベンチに×サインを出し、代走に笹川吉康外野手が送られた。柳田は5月1日の楽天戦（みずほPayPayドーム）でも、右