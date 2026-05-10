ペップ節が炸裂した。現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、ジョゼップ・グアルディオラ監督が率いる２位のマンチェスター・シティは、８位のブレントフォードとホームで対戦。60分にジェレミー・ドク、75分にアーリング・ハーランド、90＋２分にオマル・マルムシュが得点し、３−０で快勝した。この結果、首位を走るアーセナルとの勝点差を２に縮めた。そのアーセナルは10日に18位のウェストハムと敵地で対戦す