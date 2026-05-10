◇第13回木南道孝記念陸上競技大会(10日、大阪・ヤンマースタジアム長居)女子800メートルのタイムレース3組目に登場した日本記録保持者の久保凛選手(積水化学)は、2分07秒47の組6着でフィニッシュ。レース後には涙を流す様子もありました。高校時代に1分59秒52の日本記録を樹立した久保は、ケガからの復帰となり、これが社会人デビュー戦。最初の400メートルを4番手で走ると、バックストレートでは伸びを欠き、最後は組6着でフィニ