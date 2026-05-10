お笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）とノブ（46）が10日放送のTOKYOFM「木村拓哉Flow」（日曜前11・30）にマンスリーゲストとして出演。忘れられない初対面を明かした。木村が「ノブさんのやつは、テレビ朝日系の」と切り出すと、ノブも「そう。『ノブナカなんなん？』で、木村さんが『未来への10カウント』の宣伝で来てくださった」。大悟も「その話も僕はすぐ聞きました、ノブから。“オープニングとかむちゃくちゃ格好