「広島４−０ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）ヤクルトは接戦を落とし連勝が３でストップした。今季最多となる貯金１１はならなかった。マツダスタジアムでは４戦４勝中だったが、その連勝も止まった。打線は先発・赤木に２回を１安打無得点に抑え込まれるなど相手の小刻みな継投の前に苦しめられ、スコアボードに０を並べ続けた。プロ初先発の左腕・石原は３回を２安打１失点でプロ初黒星を喫した。
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