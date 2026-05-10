◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日両国国技館）幕内在位100場所を迎えた西前頭13枚目の玉鷲（41＝片男波部屋）は大関経験者の東前頭14枚目・御嶽海（33＝出羽ノ海部屋）に押し出しで敗れて黒星発進となった。立ち合いにのど輪で押した玉鷲だが、土俵中央で動きが止まり、はずで押されて後退した。土俵の外に出た際に足を気にする場面もあった。両者の対戦は39回目で、御嶽海の30勝9敗となった。