［再生の歩み東日本大震災］東日本大震災で被災した岩手県大槌町の伝統手芸を地域振興につなげる女性グループ「ＳＡＳＨＩＫＯＧＡＬＳ」（サシコギャルズ）が、国内外で注目されている。被災者ら４０〜８０歳代の３０人ほどが職人として刺しゅうを駆使したデザインは有名ブランド品にも採用され、メンバーは「産業として根付かせたい」と張り切っている。（釜石支局山森慶太）「帽子の仕上がりもいい感じ」。４月中旬、